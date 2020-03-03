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2008 Subaru Impreza

AWD 5 VITESSE SIEGE CHAUFFANT 198200 KM

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2008 Subaru Impreza

AWD 5 VITESSE SIEGE CHAUFFANT 198200 KM

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$2,994

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  • 198,200KM
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  • Listing ID: 4740891
  • Stock #: smr 512864
  • VIN: jf1ge616x8g512864
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Subaru-Impreza-2008-id7719290.html

SUBARU IMPREZA 2008 AWD AVEC SEULEMENT 198200 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION 5 VITESSE MANUEL.ROUES SUR PNEUS HIVER EN BONNE CONDITION,SIEGE CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ,CRUISE CONTROL,ORDINATEUR DE BORD, COMMANDES AU VOLANT, LECTEUR CD MP3, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. VÉHICULE EN BONNE CONDITION GÉNÉRAL A PETIT PRIX A VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Tachymètre

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