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2009 Jeep Grand Cherokee

LAREDO 4X4 V-6 3.7 LITRES 174500 KM !

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2009 Jeep Grand Cherokee

LAREDO 4X4 V-6 3.7 LITRES 174500 KM !

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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Contact Seller

$5,994

+ taxes & licensing

  • 174,500KM
  • Used
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  • Listing ID: 4882038
  • Stock #: smr 524020
  • VIN: 1j8gr48k89c524020
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2009-id7738196.html

JEEP GRAND-CHEROKEE 2009 LAREDO 4X4 AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 174500 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARAFX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.7 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. MAGS SUR PNEUS D'ÉTÉ , ORDINATEUR DE ROUTE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,LECTEUR CD MP3, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. VÉHICULE TRES PROPRE ET BONNE CONDITION GÉNÉRAL A PETIT PRIX.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Attelage remorque

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