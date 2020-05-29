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2009 Kia Rondo

2009 Kia Rondo

EX AUTOMATIQUE AIR CLIMATISE BLUETOOTH B

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2009 Kia Rondo

EX AUTOMATIQUE AIR CLIMATISE BLUETOOTH B

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 208,000KM
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  • Listing ID: 5141237
  • Stock #: SMR - 293324
  • VIN: KNAFG528897293234
Exterior Colour
Brun
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Rondo-2009-id7790209.html

KIA RONDO 2009 EX TOUT EQUIPE AIR CLIMATISE BLUETOOTH BANC CHAUFFANT AVEC 208000 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRES ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER ,ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, GROUPE ÉLECTRIQUE, BLUETOOTH, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Crochet remorquage arrière
  • Tout équipé
  • Barre de sécurité
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Intérieur Tissus
  • Transmission Automatique - 4 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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