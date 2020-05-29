2009 Kia Rondo

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KIA RONDO 2009 EX TOUT EQUIPE AIR CLIMATISE BLUETOOTH BANC CHAUFFANT AVEC 208000 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRES ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER ,ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, GROUPE ÉLECTRIQUE, BLUETOOTH, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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