2009 Mitsubishi Outlander

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MITSUBISHI OUTLANDER 2009 ES AWD AIR CLIMATISÉ, BANC CHAUFFANT AVEC 229500 KM (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,SIÈGES EN TISSU CHAUFFANT,, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE,RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
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