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2009 Mitsubishi Outlander

2009 Mitsubishi Outlander

ES AWD AIR CLIMATISE BANC CHAUFFANT TOUT

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  • 229,500KM
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  • Listing ID: 5256971
  • Stock #: SMR - 601964
  • VIN: ja4lt21w09z601964
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Mitsubishi-Outlander-2009-id7808959.html

MITSUBISHI OUTLANDER 2009 ES AWD AIR CLIMATISÉ, BANC CHAUFFANT AVEC 229500 KM (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,SIÈGES EN TISSU CHAUFFANT,, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE,RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Intérieur Tissus

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