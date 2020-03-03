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2009 Smart fortwo

PURE AUTOMATIQUE TOIT VERRE PANO A/C 120 980 KM !!

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2009 Smart fortwo

PURE AUTOMATIQUE TOIT VERRE PANO A/C 120 980 KM !!

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Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$3,950

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  • 120,980KM
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  • Listing ID: 4781475
  • Stock #: AUB277390
  • VIN: WMEEJ31X39K277390
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Engine
3-cylinder
Doors
2-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Smart-Fortwo-2009-id7728187.html

SMART FORTWO PURE 2009 COUPE ÉDITION PURE 1.0 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ A/C TOIT VERRE VISION PANORAMIQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 5 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 120 980 KM CERTIFIÉ / ANCIEN PROPRIÉTAIRE MONSIEUR 52 ANS : ENTRETENUE AVEC SOIN / 3 CYLINDRES 1.0 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARFAX INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR ARGENT SILVER, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR *** VÉHICULE EN BONNE CONDITION MÉCANIQUE : PRÊT À PARTIR *** AUCUNE INSPECTION -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET : AIR CLIMATISÉ - GROUPES ÉLECTRIQUES - VITRES ET PORTES ÉLECTRIQUES - TOIT EN VERRE À VISION PANORAMIQUE - RIM D'ACIER / PNEUS D'HIVER TRÈS BON - LECTEUR CD - SERVO DIRECTION - FREINS ABS - VALISE À HAYON - VOLANT AJUSTABLE ==== POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Siège à réglage électrique
  • Servo-direction
  • Sièges inclinables
  • Intérieur Tissus

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