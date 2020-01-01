2009 Toyota Camry

5055, boulevard guillaume-couture, Lévis, QC G6V 4Z5
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TOYOTA CAMRY XLE 2009 Édition LE 4Cyl 2.4Litres -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE -- AVEC SEULEMENT 252 400 KM CERTIFIÉ / ENTRETENUE AVEC SOIN / JAMAIS ACCIDENTÉ 4 CYLINDRES 2.4 LITRES ÉCONOMIQUE DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE ( RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR INTÉRIEUR BEIGE. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE DU COMMERÇANT 1 MOIS OU 1700KM MOTOPROPULSEUR . ÉQUIPEMENT COMPLET LE : ENJOLIVEUR DE ROUES 16 POUCES - LECTEUR CD-Mp3 - SERVO DIRECTION - FREINS ABS - TRACTION CONTRÔLE - VOLANT AJUSTABLE - A/C === POUR PLUS DINFORMATION DEMANDER RAPHAEL OU WILLIAM 418-903-2220 === FINANCEMENT SUR PLACE % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 5055 BOUL GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6V 4Z5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR : WWW.AUTOSRIVESUD.CA
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