2009 Toyota Camry

https://www.autosrivesud.ca/occasion/Toyota-Camry-2009-id7668972.html



TOYOTA CAMRY XLE 2009 Édition LE 4Cyl 2.4Litres -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE -- AVEC SEULEMENT 252 400 KM CERTIFIÉ / ENTRETENUE AVEC SOIN / JAMAIS ACCIDENTÉ 4 CYLINDRES 2.4 LITRES ÉCONOMIQUE DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE ( RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR INTÉRIEUR BEIGE. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE DU COMMERÇANT 1 MOIS OU 1700KM MOTOPROPULSEUR . ÉQUIPEMENT COMPLET LE : ENJOLIVEUR DE ROUES 16 POUCES - LECTEUR CD-Mp3 - SERVO DIRECTION - FREINS ABS - TRACTION CONTRÔLE - VOLANT AJUSTABLE - A/C === POUR PLUS DINFORMATION DEMANDER RAPHAEL OU WILLIAM 418-903-2220 === FINANCEMENT SUR PLACE % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 5055 BOUL GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6V 4Z5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR : WWW.AUTOSRIVESUD.CA

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Roue de secours - Temporaire

Lecteur MP3

Air climatisé

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.