2010 Ford Ranger

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
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FORD RANGER 2010 SPORT 4X4 V6 4.0L MANUEL AVEC 182900 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 4.0 LITRES TRÈS DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, AIR-CLIMATISÉ, LECTEUR CD ,VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, ABS. FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. GARANTIE 1 MOIS OU 1700KM SUR LE MOTEUR. CAMION AYANT UN TRES BEAU LOOK ET EN TRES BONNE CONDITION GÉNÉRAL. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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