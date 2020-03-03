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2010 Ford Ranger

SPORT V6 4.0L 4X4 MANUEL 5 VITESSES KING

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2010 Ford Ranger

SPORT V6 4.0L 4X4 MANUEL 5 VITESSES KING

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$7,994

+ taxes & licensing

  • 182,900KM
  • Used
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  • Listing ID: 4755516
  • Stock #: SMR=A45681
  • VIN: 1FTLR4FE1APA45681
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Ford-Ranger-2010-id7722486.html

FORD RANGER 2010 SPORT 4X4 V6 4.0L MANUEL AVEC 182900 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 4.0 LITRES TRÈS DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, AIR-CLIMATISÉ, LECTEUR CD ,VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, ABS. FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. GARANTIE 1 MOIS OU 1700KM SUR LE MOTEUR. CAMION AYANT UN TRES BEAU LOOK ET EN TRES BONNE CONDITION GÉNÉRAL. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Odomètre journalier
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

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