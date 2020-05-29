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2010 Mercedes-Benz E-Class

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E550 4MATIC CUIR TOIT PANO GPS NAVI CAMERA 106 057

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

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  • Listing ID: 5169287
  • Stock #: AUB167707
  • VIN: WDDHF9AB9AA167707
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Brun
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/MercedesBenz-EClass-2010-id7796007.html

MERCEDES-BENZ E-CLASS E550 4MATIC 2010 ÉDITION E-550 4MATIC 5.5 LITRES 4MATIC TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ CUIR TOIT OUVRANT PANO GPS NAV CAMERA XÉNON HARMAN KARDON BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 7 RAPPORTS SHIFT-TRONIC AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 106 057 KM CERTIFIÉ / ANCIEN PROPRIÉTAIRE MONSIEUR 54 ANS : ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN / 8 CYLINDRES 5.5 LITRES AVEC 382 HP - 391 LIVRE DE TORQUE OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, DURABLE ET TRÈS LUXUEUX (RAPPORT CARFAX INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR EN EN CUIR BRUN / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES,MÉMOIRES ET MASSEURS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET E550 4MATIC : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSN AND START - LUMIÈRE AU XÉNON - PHARE ANTI-BROUILLARD AU LED - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SUSPENSION PNEUMATIQUE AJUSTABLE À L'ARRIÈRE - SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES/MÉMOIRES ET MASSEURS - SYSTÈME DE NAVIGATION ET SYSTÈME - SYSTÈME AUDIO HARMAN KARDON - CAMERA DE RECULE - AVERTISSEUR COLLISION AVANT/ARRIÈRE - JANTES 18 POUCE AMG / PNEUS D'HIVERS YOKOHAMA SEULEMENT - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - TRACTION CONTRÔLE - VOLANT TÉLESCOPIQUE/ÉLECTRIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Toit panoramique
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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