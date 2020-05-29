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2010 Suzuki Grand Vitara

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JLX AUTOMATIQUE 4X4 94700 KM AIR CLIMATI

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JLX AUTOMATIQUE 4X4 94700 KM AIR CLIMATI

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  • 94,700KM
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  • Listing ID: 5074683
  • Stock #: SMR - 100302
  • VIN: JS3TD0D47A4100302
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Suzuki-Grand_Vitara-2010-id7775568.html

SUZUKI GRAND VITARA 2010 JLX 4X4 , TOUT ÉQUIPÉ, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, BANCS CHAUFFANTS AVEC SEULEMENT 94700 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, AIR CLIMATISÉ, TOIT OUVRANT, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN TISSU NOIR CHAUFFANT, VITRES ARRIÈRES TEINTÉES, LECTEUR CD MP3, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE , RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR DE 1 MOIS OU 1700KM (GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE. A VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Chargeur de CD
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Banquette arrière divisée

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