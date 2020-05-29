2010 Toyota Matrix

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TOYOTA MATRIX 2010 MANUEL AIR CLIMATISÉ, MIROIR CHAUFFANT,GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC 164000 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION MANUEL, ROUES 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER (POSSIBILITÉ DE PNEUS D'ÉTÉ AU COÛT DE 350.00$) INTÉRIEUR EN TISSUS, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR MP3 AVEC PRISE USB, GROUPE ÉLECTRIQUE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
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