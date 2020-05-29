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2010 Toyota Matrix

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MANUEL AIR CLIMATISE GROUPE ÉLECTRIQUE 1

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  • 164,000KM
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  • Listing ID: 5199734
  • Stock #: SMR - 262825
  • VIN: 2T1KU4EE7AC262825
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Toyota-Matrix-2010-id7800683.html

TOYOTA MATRIX 2010 MANUEL AIR CLIMATISÉ, MIROIR CHAUFFANT,GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC 164000 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION MANUEL, ROUES 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER (POSSIBILITÉ DE PNEUS D'ÉTÉ AU COÛT DE 350.00$) INTÉRIEUR EN TISSUS, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR MP3 AVEC PRISE USB, GROUPE ÉLECTRIQUE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Tout équipé
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

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