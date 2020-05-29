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2010 Toyota Tacoma

2010 Toyota Tacoma

SR5 4X4 V-6 AUTOMATIQUE 74400KM

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SR5 4X4 V-6 AUTOMATIQUE 74400KM

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  • Listing ID: 5183240
  • Stock #: SMR - 673027
  • VIN: 5TEUU4EN3AZ673027
Exterior Colour
Rouge
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Toyota-Tacoma-2010-id7798813.html

TOYOTA TACOMA SR5 2010 V-6 4X4 AUTOMATIQUE CAMÉRA DE RECUL, GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC SEULEMENT 74400KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 4.0 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN TISSUS VITRES ARRIÈRE COULISSANTE, GROUPE ÉLECTRIQUE, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL,LECTEUR CD MP3 + PRISE AUXILIAIRE, ATTACHE REMORQUE, MARCHE-PIED, COUVRE-CAISSE SOUPLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, ANTI-PATINAGE. GARANTIE MOTOPROPULSEUR DE 1 MOIS OU 1700KM (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Tout équipé
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Servo-direction
  • Intérieur Tissus

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