2010 Volkswagen Golf Wagon

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/Volkswagen-Golf_Wagon-2010-id7737614.html
VOLKSWAGEN GOLF WAGON 2010 COMFORTLINE ÉDITION TOIT PANORAMIQUE SIÈGES CHAUFFANT AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 190200 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, SIÈGES CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,LECTEUR CD MP3 + PRISE AUXILIAIRE, COUVERCLE DE COFFRE TÉLÉCOMMANDÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP) VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6