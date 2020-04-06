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2010 Volkswagen Golf Wagon

COMFORTLINE AUTOMATIQUE SIEGE CHAUFFANT

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2010 Volkswagen Golf Wagon

COMFORTLINE AUTOMATIQUE SIEGE CHAUFFANT

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Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$5,494

+ taxes & licensing

  • 190,200KM
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  • Listing ID: 4877664
  • Stock #: smr 614700
  • VIN: 3vwmx7aj5am614700
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Gris foncé
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Volkswagen-Golf_Wagon-2010-id7737614.html

VOLKSWAGEN GOLF WAGON 2010 COMFORTLINE ÉDITION TOIT PANORAMIQUE SIÈGES CHAUFFANT AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 190200 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, SIÈGES CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,LECTEUR CD MP3 + PRISE AUXILIAIRE, COUVERCLE DE COFFRE TÉLÉCOMMANDÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP) VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées

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