2011 Chevrolet Colorado

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CHEVROLET COLORADO 2011 LT Z-71 4X4 5 CYLINDRES 3.7 LITRES 4X4 BOITE DE 6 PIED AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 143800 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.7 LITRES TRÈS PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'ETRE LE PLUS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 18 POUCES, 4X4, SIÈGES EN TISSUS, ATTACHE REMORQUE, COUVRE BOITE SOUPLE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, TÉLÉ-VERROUILLAGE.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION TRÈS PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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