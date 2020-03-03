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2011 Chevrolet Colorado

LT Z-71 4X4 AUTOMATIQUE 143800KM TRES PR

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2011 Chevrolet Colorado

LT Z-71 4X4 AUTOMATIQUE 143800KM TRES PR

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$12,994

+ taxes & licensing

  • 143,800KM
  • Used
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  • Listing ID: 4755513
  • Stock #: SMR=131502
  • VIN: 1GCJTDFE5B8131502
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Chevrolet-Colorado-2011-id7722417.html

CHEVROLET COLORADO 2011 LT Z-71 4X4 5 CYLINDRES 3.7 LITRES 4X4 BOITE DE 6 PIED AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 143800 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.7 LITRES TRÈS PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'ETRE LE PLUS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 18 POUCES, 4X4, SIÈGES EN TISSUS, ATTACHE REMORQUE, COUVRE BOITE SOUPLE, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, TÉLÉ-VERROUILLAGE.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION TRÈS PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

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