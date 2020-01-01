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2011 Chevrolet Impala

LTZ TOUT EQUIPE V6 3.9L 8PNEUS/8ROUES

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2011 Chevrolet Impala

LTZ TOUT EQUIPE V6 3.9L 8PNEUS/8ROUES

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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Contact Seller

$5,494

+ taxes & licensing

  • 169,500KM
  • Used
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  • Listing ID: 4518453
  • Stock #: SMR=237013
  • VIN: 2g1wc5em5b1237013
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Chevrolet-Impala-2011-id7648132.html

CHEVROLET IMPALA LTZ 2011 TOUT ÉQUIPÉ AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BANC EN CUIR CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE AVEC SEULEMENT 169 500KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V6 3.9 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ + 4 ROUES D'ACIER 17 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, ORDINATEUR DE ROUTE, COUVERCLE DE COFFRE TÉLÉCOMMANDÉ, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ANTI-PATINAGE, DÉMARREUR À DISTANCE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

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