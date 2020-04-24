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2011 Hyundai Sonata

LIMITED GPS NAVIGATION TOIT OUVRANT 1302

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2011 Hyundai Sonata

LIMITED GPS NAVIGATION TOIT OUVRANT 1302

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Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$6,994

+ taxes & licensing

  • 130,200KM
  • Used
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  • Listing ID: 4938735
  • Stock #: smr 008503
  • VIN: 5npec4ac5bh008503
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Hyundai-Sonata-2011-id7747188.html

HYUNDAI SONATA 2011 LIMITED TOIT OUVRANT / GPS NAVIGATION / CUIR AVEC SEULEMENT 130200 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 17 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ,GPS NAVIGATION, TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT AVANT ET ARRIERE, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Sièges arrières chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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