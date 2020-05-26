2011 Hyundai Sonata

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HYUNDAI SONATA 2011 GL ÉDITION SIÈGES CHAUFFANT AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 111500 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 2.4 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC,ROUES 16 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, BLUETOOTH, SIÈGES AVANT CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, COMMANDES AU VOLANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE .VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE À VOIR ABSOLUMENT AYANT ÉTÉ ENTRETENUE MINUTIEUSEMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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