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2011 Hyundai Sonata

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GL SIEGE CHAUFFANT BLUETOOTH SEULEMENT 1

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  • 111,500KM
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  • Listing ID: 5034066
  • Stock #: smr 104070
  • VIN: 5npeb4ac5bh104070
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Hyundai-Sonata-2011-id7755878.html

HYUNDAI SONATA 2011 GL ÉDITION SIÈGES CHAUFFANT AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 111500 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 2.4 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC,ROUES 16 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, BLUETOOTH, SIÈGES AVANT CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, COMMANDES AU VOLANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE .VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE À VOIR ABSOLUMENT AYANT ÉTÉ ENTRETENUE MINUTIEUSEMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Enjoliveurs
  • Tachymètre
  • Banquette arrière divisée

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