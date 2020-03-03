Menu
Account
Sign In

2011 Hyundai Tucson

LIMITED AWD TOUT EQUIPE TOIT PANO/CUIR/B

Watch This Vehicle

2011 Hyundai Tucson

LIMITED AWD TOUT EQUIPE TOIT PANO/CUIR/B

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 4755528
  2. 4755528
  3. 4755528
  4. 4755528
  5. 4755528
  6. 4755528
  7. 4755528
  8. 4755528
  9. 4755528
  10. 4755528
  11. 4755528
  12. 4755528
  13. 4755528
  14. 4755528
  15. 4755528
  16. 4755528
  17. 4755528
  18. 4755528
  19. 4755528
  20. 4755528
  21. 4755528
  22. 4755528
  23. 4755528
  24. 4755528
  25. 4755528
  26. 4755528
  27. 4755528
  28. 4755528
  29. 4755528
  30. 4755528
  31. 4755528
  32. 4755528
  33. 4755528
  34. 4755528
  35. 4755528
  36. 4755528
  37. 4755528
  38. 4755528
Contact Seller

$9,994

+ taxes & licensing

  • 138,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4755528
  • Stock #: SMR=275461
  • VIN: KM8JUCAC2BU275461
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Hyundai-Tucson-2011-id7722409.html

HYUNDAI TUCSON 2011 LIMITED AWD TOIT PANORAMIQUE BANC EN CUIR BLUETOOTH CRUISE CONTROL AVEC SEULEMENT 138700 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ EN EXCELLENTE CONDITION, DÉMARREUR A DISTANCE, TOIT PANORAMIQUE, BANC EN CUIR CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2016 Volkswagen Tigu...
 92,900 KM
$18,494 + tax & lic
2011 Nissan Rogue SV...
 153,400 KM
$7,994 + tax & lic
2013 Kia Forte EX AU...
 108,500 KM
$6,994 + tax & lic
Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Send A Message