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2011 Kia Sorento

LX V6 AUTOMATIQUE BLUETOOTH AIR CLIMATIS

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2011 Kia Sorento

LX V6 AUTOMATIQUE BLUETOOTH AIR CLIMATIS

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$5,494

+ taxes & licensing

  • 216,600KM
  • Used
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  • Listing ID: 4917294
  • Stock #: SMR=049962
  • VIN: 5xykt3a26bg049962
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Sorento-2011-id7743085.html

KIA SORENTO LX ÉDITION V6 2011 SIÈGES CHAUFFANT / SONOR DE RECUL AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 216 600 KM CERTIFIÉ ET TOUJOURS ENTRETENUE AVEC SOINS ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V6 3.5 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 17 POUCES PNEUS D'ÉTÉ, ATTACHE REMORQUE, DÉMARREUR À DISTANCE, SONOR DE RECUL, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Sièges tissu
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Crochet remorquage arrière
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Attelage remorque
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

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