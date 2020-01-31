2011 Mazda MAZDA2

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
418-903-5882
+ taxes & licensing
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Mazda-2-2011-id7693946.html
MAZDA 2 GX 2011 MAZDA2 HATCHBACK ÉDITION GX 4 CYLINDRES 1.5 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ A/C GROUPES ÉLECTRIQUES ATTACHE REMORQUE + INCLUS 8 PNEUS/ROUES ÉTÉ/HIVER -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS -- AVEC SEULEMENT 166 180 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE AVEC SOIN / 4 CYLINDRES 1.5 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ RECONNUE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ / NOIR. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GX : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉLÉVROUILLAGE À DISTANCE - PORTE BAGAGE - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ - ROUES D'ACIERS / PNEUS D'HIVERS USAGÉS - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5