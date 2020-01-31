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2011 Mazda MAZDA2

GX AUTOMATIQUE FULL ÉQUIPÉ A/C 166 180 KM 8 PNEUS

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2011 Mazda MAZDA2

GX AUTOMATIQUE FULL ÉQUIPÉ A/C 166 180 KM 8 PNEUS

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$4,995

+ taxes & licensing

  • 166,180KM
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  • Listing ID: 4650243
  • Stock #: AUB106543
  • VIN: JM1DE1HYXB0106543
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Mazda-2-2011-id7693946.html

MAZDA 2 GX 2011 MAZDA2 HATCHBACK ÉDITION GX 4 CYLINDRES 1.5 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ A/C GROUPES ÉLECTRIQUES ATTACHE REMORQUE + INCLUS 8 PNEUS/ROUES ÉTÉ/HIVER -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS -- AVEC SEULEMENT 166 180 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE AVEC SOIN / 4 CYLINDRES 1.5 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ RECONNUE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ / NOIR. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GX : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉLÉVROUILLAGE À DISTANCE - PORTE BAGAGE - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ - ROUES D'ACIERS / PNEUS D'HIVERS USAGÉS - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Miroirs électriques
  • Siège à réglage électrique
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Console à l'avant
  • Enjoliveurs
  • Intérieur Tissus

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