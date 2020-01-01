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2011 Mazda MAZDA3

Sport GS SPORT 2.5L TOUT EQUIPE TOIT OUVRANT M

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2011 Mazda MAZDA3

Sport GS SPORT 2.5L TOUT EQUIPE TOIT OUVRANT M

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$5,994

+ taxes & licensing

  • 132,600KM
  • Used
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  • Listing ID: 4518468
  • Stock #: SMR=900802
  • VIN: JM1BL1L56B1900802
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Mazda-3_Sport-2011-id7626862.html

MAZDA 3 SPORT GS 2011 TOIT OUVRANT BLUETOOTH MAGS AVEC SEULEMENT 132 600KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION 6 VITESSE MANUEL, MAGS 16 POUCES, INTÉRIEUR EN TISSU NOIR, COMMANDES AU VOLANT, BLUETOOTH, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE. VÉHICULE PROPRE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes

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