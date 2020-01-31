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2011 Volkswagen Golf

2.5L TRENDLINE AUTOMATIQUE FULL ÉQUIPÉ 158 400

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2011 Volkswagen Golf

2.5L TRENDLINE AUTOMATIQUE FULL ÉQUIPÉ 158 400

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Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 158,400KM
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  • Listing ID: 4650237
  • Stock #: AUB216110
  • VIN: WVWDA7AJ2BW216110
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
5-cylinder
Doors
5-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Golf-2011-id7693947.html

VOLKSWAGEN GOLF 2.5 TRENDLINE 2011 HATCHBACK ÉDITION TRENDLINE 2.5 LITRES ** FULL ÉQUIPE A/C SIÈGES ÉLECTRIQUES/CHAUFFANTS ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 158 400 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 5 CYLINDRES 2.5 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLEU FONCÉ, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET 2.5 TRENDLINE : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - TRACTION CONTRÔLE - VALISE ÉLECTRIQUE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Système d'alarme
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Enjoliveurs
  • Intérieur Tissus

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