2011 Volkswagen Golf

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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VOLKSWAGEN GOLF 2.5 TRENDLINE 2011 HATCHBACK ÉDITION TRENDLINE 2.5 LITRES ** FULL ÉQUIPE A/C SIÈGES ÉLECTRIQUES/CHAUFFANTS ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 158 400 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 5 CYLINDRES 2.5 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLEU FONCÉ, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET 2.5 TRENDLINE : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - TRACTION CONTRÔLE - VALISE ÉLECTRIQUE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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