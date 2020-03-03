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2012 Chevrolet Cruze

LT TURBO TOUT EQUIPE AIR CLIMATISE/BLUET

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2012 Chevrolet Cruze

LT TURBO TOUT EQUIPE AIR CLIMATISE/BLUET

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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Contact Seller

$4,994

+ taxes & licensing

  • 155,700KM
  • Used
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  • Listing ID: 4755504
  • Stock #: SMR=393294
  • VIN: 1G1PL5SC1C7393294
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2012-id7722127.html

CHEVROLET CRUZE LT TURBO 2014 AVEC SEULEMENT 155700 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 1.4 LITRES TURBO TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION MANUEL. ROUES 16 POUCES AVEC ENJOLIVEUR SUR PNEUS D'HIVER, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, BLUETOOTH, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE .VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE A PETIT PRIX À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Portes électriques
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Phares halogènes

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