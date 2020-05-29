2012 Honda Civic

+ taxes & licensing
418-838-4242
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2012-id7798834.html
HONDA CIVIC LX 2012 COUPÉ MANUEL, AIR CLIMATISÉ, BLUETOOTH, GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC 122213 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES ÉCONOMIQUE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS DURABLE ET LE PLUS FIABLE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION MANUEL ,MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, BANCS EN TISSUS, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,BLUETOOTH, RADIO AVEC LECTEUR CD MP3, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.GARANTIE 1 MOIS OU 1700 KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR( GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6