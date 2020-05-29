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2012 Honda Civic

2012 Honda Civic

LX COUPE MANUEL AIR CLIMATISE BLUETOOTH

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2012 Honda Civic

LX COUPE MANUEL AIR CLIMATISE BLUETOOTH

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 122,213KM
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  • Listing ID: 5183243
  • Stock #: SMR - 009166
  • VIN: 2HGFG3A48CH009166
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2012-id7798834.html

HONDA CIVIC LX 2012 COUPÉ MANUEL, AIR CLIMATISÉ, BLUETOOTH, GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC 122213 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES ÉCONOMIQUE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS DURABLE ET LE PLUS FIABLE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION MANUEL ,MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, BANCS EN TISSUS, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,BLUETOOTH, RADIO AVEC LECTEUR CD MP3, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.GARANTIE 1 MOIS OU 1700 KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR( GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Tout équipé
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Servo-direction
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

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