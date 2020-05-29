2013 Buick Verano

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BUICK VERANO 2013 AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ CAMERA DE RECUL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 74 400 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES ,TRANSMISSION AUTOMATIQUE, DÉMARREUR À DISTANCE, BLUETOOTH, ÉCRAN TACTILE, AIR CLIMATISÉ, INTÉRIEUR EN CUIR ET TISSUS, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE.
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