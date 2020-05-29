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2013 Buick Verano

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AUTOMATIQUE AIR CLIMATISE CAMERA DE RECU

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2013 Buick Verano

AUTOMATIQUE AIR CLIMATISE CAMERA DE RECU

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 74,400KM
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  • Listing ID: 5124149
  • Stock #: SMR - 244902
  • VIN: 1G4PP5SK8D4244902
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Beige
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Buick-Verano-2013-id7780061.html

BUICK VERANO 2013 AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ CAMERA DE RECUL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 74 400 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES ,TRANSMISSION AUTOMATIQUE, DÉMARREUR À DISTANCE, BLUETOOTH, ÉCRAN TACTILE, AIR CLIMATISÉ, INTÉRIEUR EN CUIR ET TISSUS, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE.
POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Banquette arrière divisée

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