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2013 Ford Focus

S AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ 52 391 KM CERTIFIÉ !!

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2013 Ford Focus

S AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ 52 391 KM CERTIFIÉ !!

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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  • 52,391KM
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  • Listing ID: 4650225
  • Stock #: AUB356800
  • VIN: 1FADP3E28DL356800
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Ford-Focus-2013-id7689184.html

FORD FOCUS S 2013 BERLINE S 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ** BAS KILOMÉTRAGE ** FULL ÉQUIPÉ A/C RÉGULATEUR VITESSE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS -- AVEC SEULEMENT 52 391 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES FLEX FUEL TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ / NOIR. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET S : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR VITESSES AJOUTÉ - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - GROUPES ÉLECTRIQUES - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'HIVER GT RADIAL TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD/Mp3 - TRACTION CONTRÔLE - DÉFLECTEUR DE CAPOT - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Enjoliveurs
  • Intérieur Tissus

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