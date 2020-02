2013 Ford Focus

http://www.autosoccasions.ca/occasion/Ford-Focus-2013-id7689184.html



FORD FOCUS S 2013 BERLINE S 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ** BAS KILOMÉTRAGE ** FULL ÉQUIPÉ A/C RÉGULATEUR VITESSE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS -- AVEC SEULEMENT 52 391 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES FLEX FUEL TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ / NOIR. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET S : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR VITESSES AJOUTÉ - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - GROUPES ÉLECTRIQUES - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'HIVER GT RADIAL TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD/Mp3 - TRACTION CONTRÔLE - DÉFLECTEUR DE CAPOT - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA

Additional Features Radio AM/FM

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Air climatisé

Volant ajustable

Tout équipé

Contrôle de traction

Système d'alarme

Miroirs électriques

Servo-direction

Servo-freins

Siège arrière pliant

Sièges inclinables

Console à l'avant

Enjoliveurs

Intérieur Tissus

