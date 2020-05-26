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2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

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  • Listing ID: 5034069
  • Stock #: SMR=328555
  • VIN: 1FADP3K27DL328555
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Ford-Focus-2013-id7762914.html

FORD FOCUS SE 2013 TOUT ÉQUIPÉ AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ BANC CHAUFFANT AVEC SEULEMENT 67600 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE TOUS EN ÉTANT DURABLE ET ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, SYSTÈME SYNC BLUETOOTH, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, SIÈGE CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, COMMANDES AU VOLANT, RADIO AVEC LECTEUR CD MP3/PRISE USB ET AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE. VÉHICULE DANS UNE ÉTAT EXEMPLAIRE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Phares halogènes
  • Banquette arrière divisée

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