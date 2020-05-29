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2013 Honda Civic

2013 Honda Civic

LX AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ BLUETOOTH 9

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LX AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ BLUETOOTH 9

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  • 95,000KM
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  • Listing ID: 5124128
  • Stock #: SMR - 005004
  • VIN: 2HGFG3B46DH005004
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2013-id7780124.html

HONDA CIVIC LX 2013 AUTOMATIQUE TOUT ÉQUIPÉ SIÈGE CHAUFFANT BLUETOOTH AIR CLIMATISÉ AVEC SEULEMENT 95000 KM CERTIFIÉ N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE). MOTEUR 1.8 LITRES TRÈS FIABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. ROUES 15 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,BLUETOOTH, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE USB, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM (GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! VÉHICULE TRÈS PROPRE ET BIEN ENTRETENUE A VOIR ABSOLUMENT !POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Intérieur Tissus
  • Transmission Automatique - 5 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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