Menu
Account
Sign In

2013 Nissan Sentra

S AUTOMATIQUE 76700 KM TOUT EQUIPE AIR C

Watch This Vehicle

2013 Nissan Sentra

S AUTOMATIQUE 76700 KM TOUT EQUIPE AIR C

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 4755510
  2. 4755510
  3. 4755510
  4. 4755510
  5. 4755510
  6. 4755510
  7. 4755510
  8. 4755510
  9. 4755510
  10. 4755510
  11. 4755510
  12. 4755510
  13. 4755510
  14. 4755510
  15. 4755510
  16. 4755510
  17. 4755510
  18. 4755510
  19. 4755510
  20. 4755510
  21. 4755510
  22. 4755510
  23. 4755510
  24. 4755510
  25. 4755510
  26. 4755510
  27. 4755510
  28. 4755510
  29. 4755510
  30. 4755510
  31. 4755510
  32. 4755510
  33. 4755510
  34. 4755510
  35. 4755510
  36. 4755510
Contact Seller

$7,494

+ taxes & licensing

  • 76,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4755510
  • Stock #: SMR=686057
  • VIN: 3N1AB7AP6DL686057
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Nissan-Sentra-2013-id7722404.html

NISSAN SENTRA 2013 1.8 S AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 76700 KM CERTIFIÉ ET N'AYANAT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 1.8 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 17 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, ORDINATEUR DE BORD, COMMANDES AU VOLANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE .VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE A PETIT PRIX À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2016 Volkswagen Tigu...
 92,900 KM
$18,494 + tax & lic
2011 Nissan Rogue SV...
 153,400 KM
$7,994 + tax & lic
2013 Kia Forte EX AU...
 108,500 KM
$6,994 + tax & lic
Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Send A Message