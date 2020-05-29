2013 Subaru Forester

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https://www.levisautos.com/occasion/Subaru-Forester-2013-id7789314.html
SUBARU FORESTER 2013 2.5X AWD AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ AVEC SEULEMENT 129000 KM CERTIFIÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.5 LITRES D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ EN BONNE CONDITION, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, INTÉRIEUR EN TISSU, BLUETOOTH, COMMANDES AU VOLANT, LECTEUR CD MP3, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR DE 1 MOIS OU 1700KM (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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