2013 Volkswagen Tiguan

VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE R-LINE 4MOTION 2013 ÉDITION HIGHLINE ** R-LINE ** 2.0 LITRES TSI TURBO 4MOTION TRACTION INTÉGRALE ** R-LINE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS 19 POUCES VOLANT SPORT CUIR BRUN TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 124 970 KM CERTIFIÉ VOLKSWAGEN / ENTRETENUE AVEC SOIN DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKSWAGEN RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR BRUN / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET HIGHLINE + R-LINE 4MOTION : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE AU LED - PHARE ANTI-BROUILLARD - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES EN CUIR BRUN/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE ET MÉMOIRES - JANTES 19 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ CHAMPIRO TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - POSITION STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VITRES TEINTÉES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT RAPIDE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA

Additional Features Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Aileron

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Miroirs chauffants

Climatisation

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Porte-bagages (toit)

Coussin gonflable passager

Air climatisé

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Siège mémoire

Tout équipé

Contrôle de traction

Odomètre journalier

Système d'alarme

Miroirs électriques

Sièges électriques

Appuie-bras central

Siège arrière pliant

Sièges chauffants

Sièges inclinables

Toit panoramique

Vitres teintées

Roues en alliage d'aluminium

Transmission intégrale

