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2013 Volkswagen Tiguan

R-LINE 4MOTION CUIR BRUN TOIT PANO 124 970 KM

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2013 Volkswagen Tiguan

R-LINE 4MOTION CUIR BRUN TOIT PANO 124 970 KM

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$13,995

+ taxes & licensing

  • 124,970KM
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  • Listing ID: 4650234
  • Stock #: AUB027965
  • VIN: wvgjv7ax9dw027965
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Brun
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Tiguan-2013-id7673275.html

VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE R-LINE 4MOTION 2013 ÉDITION HIGHLINE ** R-LINE ** 2.0 LITRES TSI TURBO 4MOTION TRACTION INTÉGRALE ** R-LINE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS 19 POUCES VOLANT SPORT CUIR BRUN TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 124 970 KM CERTIFIÉ VOLKSWAGEN / ENTRETENUE AVEC SOIN DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKSWAGEN RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR BRUN / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET HIGHLINE + R-LINE 4MOTION : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE AU LED - PHARE ANTI-BROUILLARD - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES EN CUIR BRUN/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE ET MÉMOIRES - JANTES 19 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ CHAMPIRO TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - POSITION STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VITRES TEINTÉES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT RAPIDE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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