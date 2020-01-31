2013 Volkswagen Tiguan

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE R-LINE 4MOTION 2013 ÉDITION HIGHLINE ** R-LINE ** 2.0 LITRES TSI TURBO 4MOTION TRACTION INTÉGRALE ** R-LINE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS 19 POUCES VOLANT SPORT CUIR BRUN TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 124 970 KM CERTIFIÉ VOLKSWAGEN / ENTRETENUE AVEC SOIN DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKSWAGEN RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR BRUN / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET HIGHLINE + R-LINE 4MOTION : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE AU LED - PHARE ANTI-BROUILLARD - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES EN CUIR BRUN/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE ET MÉMOIRES - JANTES 19 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ CHAMPIRO TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - POSITION STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VITRES TEINTÉES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT RAPIDE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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