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2014 Audi A5

CABRIOLET PROGRESSIV + S-LINE QUATTRO AUTO GPS NAV

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2014 Audi A5

CABRIOLET PROGRESSIV + S-LINE QUATTRO AUTO GPS NAV

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$26,995

+ taxes & licensing

  • 84,290KM
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  • Listing ID: 4934613
  • Stock #: AUB011972
  • VIN: WAUDFBFH4EN011972
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
2-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Audi-A5-2014-id7746129.html

AUDI A5 PROGRESSIV S-LINE 2014 CABRIOLET ÉDITION 2.0 PROGRESSIV S-LINE 2.0 LITRES TURBO QUATTRO AWD TRACTION INTÉGRALE ** ENSEMBLE S-LINE MAGS 19 POUCES CUIR GPS NAVIGATION XÉNON SENSOR RECULE BLUETOOTH ATTACHE REMORQUE COUPE VENT ARRIÈRE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 84 290 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT AUDI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TFSI TURBO TFSI AVEC 220 Hp OFFRANT UNE BONNE PUISSANT, UNE CONDUITE SPORTIVE ET TRÈS LUXUEUX (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR GRIS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES SPORT EN CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE JUSQU'À 5 ANS À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET 2.0T PROGRESSIF + S-LINE : COUPE VENTE À L'ARRIÈRE - AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - LUMIÈRE AU XÉNON - AVERTISSEUR DE RECULE - SYSTÈME NAVIGATION ET GPS - DÉMARRAGE SANS CLÉ - SIÈGES SPORT EN CUIR /CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES - JANTES 19 POUCES S-LINE / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Phares aux Xénon
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Décapotable
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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