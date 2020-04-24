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2014 Hyundai Santa Fe

Sport LIMITED AWD 2.0 TURBO CUIR TOIT PANORAMI

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2014 Hyundai Santa Fe

Sport LIMITED AWD 2.0 TURBO CUIR TOIT PANORAMI

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Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$13,994

+ taxes & licensing

  • 135,300KM
  • Used
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  • Listing ID: 4917300
  • Stock #: smr 138291
  • VIN: 5xyzudla0eg138291
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2014-id7743393.html

HYUNDAI SANTA FE SPORT 2014 LIMITED 2.0 LITRES TURBO AWD TOIT PANORAMIQUE CUIR CHAUFFANT / REFROIDISSANT GPS AVEC 135300 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TURBO OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 19 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARREUR A DISTANCE,CLEF PUSH START, ATTACHE REMORQUE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE PANORAMIQUE,SYSTEME DE NAVIGATION GPS AVEC LA CAMÉRA DE RECUL,INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT / REFROIDISSANT + CHAUFFANT ARRIERE,VOLANT CHAUFFANT, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 3 MOIS OU 5000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Siège refroidissant
  • Volant chauffant

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