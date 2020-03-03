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2014 Kia Sportage

LX AWD SIEGE CHAUFFANT BLUETOOTH 86500 K

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2014 Kia Sportage

LX AWD SIEGE CHAUFFANT BLUETOOTH 86500 K

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$13,494

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  • 86,500KM
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  • Listing ID: 4755507
  • Stock #: smr 551583
  • VIN: kndpbcac6e7551583
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Sportage-2014-id7722244.html

KIA SPORTAGE LX AWD ÉDITION 2014 SIÈGES CHAUFFANT / SONOR DE RECUL AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 86500 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. PNEUS HIVER EN EXCELLENTE CONDITION,SONOR DE RECUL, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées

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