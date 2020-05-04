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2014 Toyota Corolla

S ** SPORT ** AUTO CUIR TOIT MAGS CAMERA 68 032 KM

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2014 Toyota Corolla

S ** SPORT ** AUTO CUIR TOIT MAGS CAMERA 68 032 KM

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Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$12,995

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  • 68,032KM
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  • Listing ID: 4959336
  • Stock #: AUB106126
  • VIN: 2T1BURHE4EC106126
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Toyota-Corolla-2014-id7750269.html

TOYOTA COROLLA S 2014 ÉDITION S ** SPORT ** 4 CYL 1.8 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ MAGS SIÈGES/CUIR/TISSU/CHAUFFANTS CAMERA BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 68 032 KM CERTIFIÉ / JAMAIS ACCIDENTÉ : ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ TOYOTA RECONNUE (JAMAIS ACCIDENTÉ : RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR ARGENT SILVER, INTÉRIEUR EN CUIR ET TISSU / SIÈGES CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET S SPORT : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR VITESSES - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - AILERON - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉFLECTEUR DE CAPOT - LUMIÈRE HAUTE DENSITÉ - SIÈGES CUIR/TISSU/CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - ÉCRAN TACTILE - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE ==== POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Intérieur en cuir
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium

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