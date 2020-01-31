2014 Volkswagen Jetta

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
418-903-5882
+ taxes & licensing
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Jetta-2014-id7692730.html
VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE 1.8 TSI 2014 ÉDITION COMFORTLINE 1.8 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 120 405 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE MADAME : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TSI TURBO AVEC 170 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARFAX INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR NOIR - GRIS FONCÉ / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET COMFORTLINE TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'HIVER NOKIAN NORMAN 7 À CLOU TRÈS BON - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5