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2014 Volkswagen Jetta

1.8 TSI AUTOMATIQUE TOIT OUVRANT BLUETOOTH 120 405

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2014 Volkswagen Jetta

1.8 TSI AUTOMATIQUE TOIT OUVRANT BLUETOOTH 120 405

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$9,995

+ taxes & licensing

  • 120,405KM
  • Used
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  • Listing ID: 4650249
  • Stock #: AUB436092
  • VIN: 3vwd07aj2em436092
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Jetta-2014-id7692730.html

VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE 1.8 TSI 2014 ÉDITION COMFORTLINE 1.8 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 120 405 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE MADAME : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TSI TURBO AVEC 170 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARFAX INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR NOIR - GRIS FONCÉ / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET COMFORTLINE TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'HIVER NOKIAN NORMAN 7 À CLOU TRÈS BON - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium

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