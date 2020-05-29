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2015 Acura TLX

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V6 ELITE SEULEMENT 80000 KM CUIR TOIT G

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V6 ELITE SEULEMENT 80000 KM CUIR TOIT G

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 80,000KM
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  • Listing ID: 5081958
  • Stock #: SMR - 800663
  • VIN: 19UUB2F73FA800663
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Acura-TLX-2015-id7777583.html

ACURA TLX 2015 V6 ELITE AUTOMATIQUE TOUT ÉQUIPÉ CRUISE CONTROL, TOIT OUVRANT, AIR CLIMATISÉ, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT GPS AVEC SEULEMENT 80000 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT ET REFROIDISSANT/ÉLECTRIQUE/MÉMOIRE, ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH,GPS, AIR CLIMATISÉ, CAMÉRA DE RECUL ET SYSTÈME ANTI-COLLISION, MAINTIEN DE VOIE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, ENTRÉE SANS CLÉ, DÉMARRAGE AU BOUTON POUSSOIR (PUSH BUTTON), DÉMARREUR À DISTANCE, CRUISE CONTROL ADAPTATIF,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI PATINAGE. GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM MOTOPROPULSEUR ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants
  • Banquette arrière divisée

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