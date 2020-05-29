2015 Acura TLX

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ACURA TLX 2015 V6 ELITE AUTOMATIQUE TOUT ÉQUIPÉ CRUISE CONTROL, TOIT OUVRANT, AIR CLIMATISÉ, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT GPS AVEC SEULEMENT 80000 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'HIVER, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT ET REFROIDISSANT/ÉLECTRIQUE/MÉMOIRE, ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH,GPS, AIR CLIMATISÉ, CAMÉRA DE RECUL ET SYSTÈME ANTI-COLLISION, MAINTIEN DE VOIE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, ENTRÉE SANS CLÉ, DÉMARRAGE AU BOUTON POUSSOIR (PUSH BUTTON), DÉMARREUR À DISTANCE, CRUISE CONTROL ADAPTATIF,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI PATINAGE. GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM MOTOPROPULSEUR ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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