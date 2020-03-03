2015 Audi Q5

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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AUDI Q5 TECHNIK 3.0L TDI QUATTRO 2015 ÉDITION TECHNIK TDI 3.0 LITRES TURBO DIESEL QUATTRO TRACTION INTÉGRALE ** PNEUS D'ÉTÉ NEUF ** FULL ÉQUIPÉ CUIR TOIT OUVRANT PANO SENSOR AUDIO BANG & OLUFSEN BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 107 720 KM CERTIFIÉ AUDI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : PROLONGATION DE GARANTIE AUDI : TERMINENT LE 20 OCTOBRE 2025 OU 193 000 KM / 6 CYLINDRES 3.0 LITRES TDI TURBO DIESEL OFFRANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 4500 lb, TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ AUDI RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES/MÉMOIRES + SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- PROLONGATION DE GARANTIE AUDI : TERMINENT LE 20 OCTOBRE 2025 OU 193 000 KM -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET TECHNIK : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - LUMIÈRE AU XÉNON - DÉMARRAGE SANS CLÉ PUSH AND START - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - AVERTISSEUR DE RECULE - 3 MODES DE CONDUITES - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ NEUF - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR/Mp3 - SYSTÈME AUDIO BANG & OLUFSEN - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PORTES BAGAGES - VALISE HAYON ÉLECTRIQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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