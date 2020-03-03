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2015 Audi Q5

TECHNIK 3.0L TDI QUATTRO CUIR TOIT PANO 107 720 KM

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2015 Audi Q5

TECHNIK 3.0L TDI QUATTRO CUIR TOIT PANO 107 720 KM

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$22,495

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  • 107,720KM
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  • Listing ID: 4711110
  • Stock #: AUB122834
  • VIN: WA1LMCFP4FA122834
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Audi-Q5-2015-id7713240.html

AUDI Q5 TECHNIK 3.0L TDI QUATTRO 2015 ÉDITION TECHNIK TDI 3.0 LITRES TURBO DIESEL QUATTRO TRACTION INTÉGRALE ** PNEUS D'ÉTÉ NEUF ** FULL ÉQUIPÉ CUIR TOIT OUVRANT PANO SENSOR AUDIO BANG & OLUFSEN BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 107 720 KM CERTIFIÉ AUDI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : PROLONGATION DE GARANTIE AUDI : TERMINENT LE 20 OCTOBRE 2025 OU 193 000 KM / 6 CYLINDRES 3.0 LITRES TDI TURBO DIESEL OFFRANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 4500 lb, TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ AUDI RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES/MÉMOIRES + SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- PROLONGATION DE GARANTIE AUDI : TERMINENT LE 20 OCTOBRE 2025 OU 193 000 KM -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET TECHNIK : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - LUMIÈRE AU XÉNON - DÉMARRAGE SANS CLÉ PUSH AND START - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - AVERTISSEUR DE RECULE - 3 MODES DE CONDUITES - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ NEUF - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR/Mp3 - SYSTÈME AUDIO BANG & OLUFSEN - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PORTES BAGAGES - VALISE HAYON ÉLECTRIQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Phares aux Xénon
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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