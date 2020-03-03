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2015 GMC Terrain

SLE-2 AWD SIEGE CHAUFFANT BLUETOOTH 6980

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2015 GMC Terrain

SLE-2 AWD SIEGE CHAUFFANT BLUETOOTH 6980

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$15,494

+ taxes & licensing

  • 69,800KM
  • Used
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  • Listing ID: 4800114
  • Stock #: smr 429561
  • VIN: 2gkflwek9f6429561
Exterior Colour
Blanc
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/GMC-Terrain-2015-id7731317.html

GMC TERRAIN 2015 SLE-2 AWD AVEC SEULEMENT 69800 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS HIVER EN EXCELLENTE CONDITION,CAMÉRA DE RECUL, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, SYSTEME DE SON PIONEER AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB ,BLUETOOTH, DÉMARRAGE A DISTANCE DE COMPAGNIE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.BALANCE DE GARANTIE GMC DE 5 ANS OU 160000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 24 SEPTEMBRE 2020 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE A L'ÉTAT NEUF TOUT SIMPLEMENT ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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