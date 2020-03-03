2015 GMC Terrain

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/GMC-Terrain-2015-id7731317.html
GMC TERRAIN 2015 SLE-2 AWD AVEC SEULEMENT 69800 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.4 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS HIVER EN EXCELLENTE CONDITION,CAMÉRA DE RECUL, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, SYSTEME DE SON PIONEER AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB ,BLUETOOTH, DÉMARRAGE A DISTANCE DE COMPAGNIE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.BALANCE DE GARANTIE GMC DE 5 ANS OU 160000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 24 SEPTEMBRE 2020 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE A L'ÉTAT NEUF TOUT SIMPLEMENT ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6