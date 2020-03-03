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2015 Honda Civic

LX AUTOMATIQUE 104000 KM CAMERA/BLUETOOT

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2015 Honda Civic

LX AUTOMATIQUE 104000 KM CAMERA/BLUETOOT

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$10,994

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  • 104,000KM
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  • Listing ID: 4740888
  • Stock #: SMR=008775
  • VIN: 2hgfb2f49fh008775
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2015-id7719220.html

HONDA CIVIC 2015 LX AUTOMATIQUE SIÈGE CHAUFFANT BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC 104000 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, ROUES 15 POUCE SUR PNEUS D'HIVER AVEC ENJOLIVEUR, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE A VOIR ABSOLUMENT.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Phares halogènes

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