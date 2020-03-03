4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2015-id7719220.html
HONDA CIVIC 2015 LX AUTOMATIQUE SIÈGE CHAUFFANT BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC 104000 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, ROUES 15 POUCE SUR PNEUS D'HIVER AVEC ENJOLIVEUR, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT, LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE A VOIR ABSOLUMENT.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6