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2015 Honda Odyssey

EX + 8 PASSAGERS + TV DVD + CAMERA DÉMARREUR MAGS

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2015 Honda Odyssey

EX + 8 PASSAGERS + TV DVD + CAMERA DÉMARREUR MAGS

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$20,495

+ taxes & licensing

  • 115,132KM
  • Used
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  • Listing ID: 4947915
  • Stock #: AUB511372
  • VIN: 5FNRL5H48FB511372
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Honda-Odyssey-2015-id7748036.html

HONDA ODYSSEY EX 2015 Édition EX V6 3.5 LITRES I-VTEC ** 8 PASSAGERS ** FULL ÉQUIPÉ MAGS PORTES ÉLECTRIQUES ÉCRAN TV DVD SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE CAMERA/LATÉRAL DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS -- AVEC SEULEMENT 115 132 KM CERTIFIÉ / 6 CYLINDRES 3.5 LITRES I-VTEC ÉCONOMIQUE, FIABILITÉ HONDA : UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE 3500 LBS (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES + HOUSSE DE PROTECTION HONDA POUR LES SIÈGES ARRIÈRES. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉE -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE JUSQU'À 5 ANS À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET EX : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - DÉMARREUR À DISTANCE - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - CAMERA DE RECULE - CAMERA LATÉRAL - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ YOKOHAMA BON - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - ORDINATEUR DE BORD - ODOMÈTRE DIGITAL - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - ÉCRAN TV DVD L'ARRIÈRE AVEC CASQUE D'ÉCOUTE - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PORTES BAGAGES - TAPIS HONDA MOULÉ POUR L'HIVER + VALISE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Deux portes coulissantes

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