2015 Hyundai Accent ...

https://www.leviko.ca/occasion/Hyundai-Accent-2015-id7649115.html



Très belle ACCENT L transmission manuelle, moteur 4 cylindre très économique, prise USB et beaucoup plus.



Minutieusement inspecté par nos Techniciens Certifié avec rapport d'inspection à l'appuie.



Le rapport CarProof est au dossier pour consultation.



Financement disponible sur place, spécialiste en crédit 1er, 2ème et 3ème chance.

OCCASIONLEVIKO.COM, une division de Leviko Hyundai, fier partenaire du www.groupecouture.ca



Frais d'administration de 100.00$ (plus taxes) en sus. Les prix n'incluent aucune taxe de vente

et enregistrements.

Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.