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2015 Hyundai Elantra

GLS 6 VITESSES TOIT OUVRANT MAGS CAMERA 41 302 KM

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2015 Hyundai Elantra

GLS 6 VITESSES TOIT OUVRANT MAGS CAMERA 41 302 KM

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$8,995

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  • 41,302KM
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  • Listing ID: 4650258
  • Stock #: AUB361260
  • VIN: KMHDH4AH5FU361260
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Hyundai-Elantra-2015-id7686256.html

HYUNDAI ELANTRA GLS 2015 BERLINE ÉDITION GLS 4 CYLINDRES 1.8 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES CHAUFFANTS CAMERA RECULE DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES -- AVEC SEULEMENT 41 302 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT HYUNDAI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES GDI AVEC MODE ECONO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GLS : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE AU LED - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CHAUFFANTS - JANTES 15 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - SIÈGES RABATTABLE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium

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