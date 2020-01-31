2015 Hyundai Elantra

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HYUNDAI ELANTRA GLS 2015 BERLINE ÉDITION GLS 4 CYLINDRES 1.8 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES CHAUFFANTS CAMERA RECULE DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES -- AVEC SEULEMENT 41 302 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT HYUNDAI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES GDI AVEC MODE ECONO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GLS : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE AU LED - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CHAUFFANTS - JANTES 15 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - SIÈGES RABATTABLE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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