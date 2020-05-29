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2015 Hyundai Elantra

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GL AUTO FULL ÉQUIPÉ A/C SIÈGES BLUETOOTH 60 950 KM

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

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  • Listing ID: 5151413
  • Stock #: AUB644649
  • VIN: 5NPDH4AE7FH644649
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Hyundai-Elantra-2015-id7792805.html

HYUNDAI ELANTRA GL 2015 BERLINE ÉDITION GL 4 CYLINDRES 1.8 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ A/C SIÈGES CHAUFFANTS DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 86 660 KM CERTIFIÉ / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN DIRECTEMENT CHEZ HYUNDAI / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES AVEC MODE ECONO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR ARGENT SILVER, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GL : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - DÉMARREUR À DISTANCE - SIÈGES CHAUFFANTS - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ PIRELLI P4 TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - SIÈGES RABATTABLE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus

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