2015 Hyundai Elantra

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HYUNDAI ELANTRA GL 2015 BERLINE ÉDITION GL 4 CYLINDRES 1.8 LITRES ** FULL ÉQUIPÉ A/C SIÈGES CHAUFFANTS DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 86 660 KM CERTIFIÉ / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN DIRECTEMENT CHEZ HYUNDAI / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES AVEC MODE ECONO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR ARGENT SILVER, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GL : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - DÉMARREUR À DISTANCE - SIÈGES CHAUFFANTS - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'ÉTÉ PIRELLI P4 TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - SIÈGES RABATTABLE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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