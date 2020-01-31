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2015 Infiniti QX60

AWD 7 PASSAGERS CUIR TOIT OUVRANT CAMERA 80 907 KM

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2015 Infiniti QX60

AWD 7 PASSAGERS CUIR TOIT OUVRANT CAMERA 80 907 KM

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$18,945

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  • 80,907KM
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  • Listing ID: 4650252
  • Stock #: AUB539094
  • VIN: 5N1AL0MM5FC539094
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Infiniti-QX60-2015-id7689186.html

INFINITI QX60 AWD 2015 ÉDITION V6 3.5 LITRES AWD ** 7 PASSAGERS ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS CAMERA RECULE ATTACHE REMORQUE DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 80 907 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT INFINITI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE NISSAN : ENTRETENUE AVEC SOIN / 6 CYLINDRES 3.5 LITRES TRÈS DURABLE, UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 3500 LBS (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GROS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS,ÉLECTRIQUES + VOLANT CHAUFFANT. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- BALANCE GARANTIE INFINITI : 6 ANS OU 110 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 25 OCTOBRE 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - DÉMARRAGE SANS CLÉ PUSH AND START - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES + VOLANT CHAUFFANT - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN SEULEMENT - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD/Mp3 - ÉCRAN TACTILE - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - VITRES TEINTÉES - PORTES BAGAGES - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE/CHAUFFANT === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Air climatisé
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale
  • Volant chauffant

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