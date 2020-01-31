2015 Infiniti QX60

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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INFINITI QX60 AWD 2015 ÉDITION V6 3.5 LITRES AWD ** 7 PASSAGERS ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS CAMERA RECULE ATTACHE REMORQUE DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE CVT AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 80 907 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT INFINITI / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE NISSAN : ENTRETENUE AVEC SOIN / 6 CYLINDRES 3.5 LITRES TRÈS DURABLE, UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 3500 LBS (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR GROS FONCÉ, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS,ÉLECTRIQUES + VOLANT CHAUFFANT. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- BALANCE GARANTIE INFINITI : 6 ANS OU 110 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 25 OCTOBRE 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE JUSQU'À 5 ANS DISPONIBLE. ÉQUIPEMENT COMPLET : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - DÉMARRAGE SANS CLÉ PUSH AND START - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES + VOLANT CHAUFFANT - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN SEULEMENT - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD/Mp3 - ÉCRAN TACTILE - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - VITRES TEINTÉES - PORTES BAGAGES - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE/CHAUFFANT === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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