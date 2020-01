2015 Jeep Grand Cherokee

https://www.maisonduroutier.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2015-id7670831.html



Venez vivre une expérience d'achat sans pression!Un beau Grand Cherokee Limited avec seulement 101 000 km n'ayant jamais été accidenté a vous pour seulement $23494.00.Financement facile et rapide 1,2,3 chances au crédit nous avons la solution pour vous.Pour info ou rendez vous 418-569-9565 Jonathan Grondin et le 418-882-7139 Sébastien Vermette.Nous sommes membre A.M.V.O.Q et en affaire depuis 1978 avous offrir service irréprochable et ca toujourds au meilleur prix! Suivez nous sur Facebook pour voir nos nouveautées.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Aileron

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Cache bagages

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Aide au stationnement (capteurs)

Système de surveillance de la pression des pneus

Roues en alliage d'aluminium

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

