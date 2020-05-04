2015 Kia Sportage

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
418-903-5882
+ taxes & licensing
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Kia-Sportage-2015-id7748038.html
KIA SPORTAGE LX AWD 2015 Édition LX AWD 4 CYLINDRES 2.4 LITRES AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS SIÈGES CHAUFFANTS BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 72 440 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT KIA / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN CHEZ KIA / 4 CYLINDRES 2.4 LITRES GDI TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR NOIR - GRIS FONCÉ / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET LX AWD : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - AILERON - PORTES BAGAGES - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'HIVERS TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE ET USB - TRACTION CONTRÔLE - VITRES TEINTÉES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5