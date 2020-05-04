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2015 Kia Sportage

LX AWD AUTO MAGS BLUETOOTH SIÈGES 71 705 KM !!

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2015 Kia Sportage

LX AWD AUTO MAGS BLUETOOTH SIÈGES 71 705 KM !!

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Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$14,750

+ taxes & licensing

  • 72,440KM
  • Used
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  • Listing ID: 4947906
  • Stock #: AUB752703
  • VIN: KNDPBCAC7F7752703
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Kia-Sportage-2015-id7748038.html

KIA SPORTAGE LX AWD 2015 Édition LX AWD 4 CYLINDRES 2.4 LITRES AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS SIÈGES CHAUFFANTS BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 72 440 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT KIA / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : ENTRETENUE AVEC SOIN CHEZ KIA / 4 CYLINDRES 2.4 LITRES GDI TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR NOIR - GRIS FONCÉ / SIÈGES CHAUFFANTS. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET LX AWD : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - AILERON - PORTES BAGAGES - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'HIVERS TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE ET USB - TRACTION CONTRÔLE - VITRES TEINTÉES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussin gonflable passager
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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