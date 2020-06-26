2015 Nissan Juke

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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NISSAN JUKE SV 2015 ÉDITION SV 1.6 LITRES TURBO 188 HP ** BAS KILOMÉTRAGE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS SIÈGES CHAUFFANTS CAMERA BLUETOOTH -- TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES -- AVEC SEULEMENT 71 513 KM CERTIFIÉ / ANCIEN PROPRIÉTAIRE MONSIEUR 50 ANS : ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN / 4 CYLINDRES 1.6 LITRES TURBO AVEC 188 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ NISSAN RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLEU FOPNCÉ, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET SV : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR VITESSES - CAMERA DE RECULE - DÉMARRAGE SANS CLÉ PUSH AND START - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - SIÈGES RABATTABLE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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