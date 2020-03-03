Menu
Account
Sign In

2015 Nissan Micra

SV AUTOMATIQUE BLUETOOTH FULL ÉQUIPE 861

Watch This Vehicle

2015 Nissan Micra

SV AUTOMATIQUE BLUETOOTH FULL ÉQUIPE 861

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 4755501
  2. 4755501
  3. 4755501
  4. 4755501
  5. 4755501
  6. 4755501
  7. 4755501
  8. 4755501
  9. 4755501
  10. 4755501
  11. 4755501
  12. 4755501
  13. 4755501
  14. 4755501
  15. 4755501
  16. 4755501
  17. 4755501
  18. 4755501
  19. 4755501
  20. 4755501
  21. 4755501
  22. 4755501
  23. 4755501
  24. 4755501
  25. 4755501
  26. 4755501
  27. 4755501
  28. 4755501
  29. 4755501
  30. 4755501
  31. 4755501
  32. 4755501
  33. 4755501
  34. 4755501
  35. 4755501
Contact Seller

$6,994

+ taxes & licensing

  • 86,100KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4755501
  • Stock #: smr 204115
  • VIN: 3n1ck3cp5fl204115
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Nissan-Micra-2015-id7721980.html

NISSAN MICRA 2015 SV CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 86100 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE ) MOTEUR 1.6 LITRES TRÈS FIABLE ET ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE, ROUES D'ACIER 15 POUCES AVEC PNEUS D'HIVER EN EXCELLENTE CONDITION,BLUETOOTH,CAMÉRA DE RECUL, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS.GARANTIE DE 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. VÉHICULE ÉCONOMIQUE EN EXCELLENTE CONDITION A PETIT PRIX A VOIR ABSOLUMENT.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Tachymètre

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2016 Volkswagen Tigu...
 92,900 KM
$18,494 + tax & lic
2011 Nissan Rogue SV...
 153,400 KM
$7,994 + tax & lic
2013 Kia Forte EX AU...
 108,500 KM
$6,994 + tax & lic
Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Send A Message