2015 Nissan Sentra

JAMAIS ACCIDENTE, 1 PROPRIO, FINANCEMENT 1.99% POSSIBLE AVEC CERTIFIE, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, BLUETOOTH, CAMERA DE RECUL, MAGS, SIEGE AJUSTABLE EN HAUTER.

St-Nicolas Nissan, est situé sur la Rive-Sud de Québec (Lévis), et à 10 minutes de la Rive-Nord (Québec, St-Foy). Nous desservons une large clientèle tel que la Beauce, Chaudière-Appalaches, Lotbnière, St-Nicolas, St-Apollinaire, Laurier-Station...Nous avons une vaste gamme de véhicule d'occasion tel que sous-compact, compact, fourgonnette, 7 passagers, familiale, convertible, de luxe, VUS, AWD, 4x4. Plusieurs marques disponibles: Mazda, Honda, Toyota, Kia, Fiat, Mini, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Chrysler, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ram, Ford, GM, GMC, Buick, Smart, Subaru, Suzuki, Volvo, Volkswagen...Nous offrons plusieurs modes de financement, traditionnel, 2 ième et 3 ième chance au crédit, redressement de crédit, Accord D, financement 100% approuvé peu importe votre côte de crédit et au meilleur taux garanti.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

