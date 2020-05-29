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2015 Toyota Corolla

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LE AUTOMATIQUE AIR CLIMATISE BANC CHAUFF

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2015 Toyota Corolla

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  • Listing ID: 5182895
  • Stock #: SMR - 232932
  • VIN: 2T1BURHE6FC232392
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Toyota-Corolla-2015-id7798702.html

TOYOTA COROLLA 2015 LE AUTOMATIQUE AIR CLIMATISÉ CAMÉRA DE RECUL BLUETOOTH GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC SEULEMENT 99900KM CERTIFIÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.8 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, ROUES 16 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, BLUETOOTH, AIR CLIMATISÉ, BANC CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, CAMÉRA DE RECUL, LECTEUR MP3 AVEC PRISE USB, ÉCRAN TACTILE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE DE 3 MOIS OU 5000 KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉE DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! VÉHICULE IMPECCABLE A UN PRIX IMBATTABLE! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Banquette arrière divisée

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